Dueña de una trayectoria de casi 70 títulos, la intérprete francesa Juliette Binoche admite que en la industria cinematográfica hay demasiados egos, aunque a su juicio actuar es, esencialmente, "ponerse al servicio del otro".

"Si no has entendido que actuar es ponerse al servicio del otro, igual que dirigir es estar al servicio de algo más grande, no has entendido nada", indica en entrevista con EFE la actriz, de la que mañana se estrena en España "Un sol interior", de la directora francesa Claire Denis.