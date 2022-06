El rapero zaragozano Kase.O acaba de anunciar en sus redes sociales su intención de realizar un parón artístico a partir del próximo mes de marzo de 2023.

"Aunque es superbonita la energía que me dais, acuso un gran agotamiento físico, mental y espiritual. Por ello he decidido que a partir de marzo, cuando acabe la presente gira, me retiraré un tiempo indefinido de los escenarios. Lo necesito", dice textualmente en su cuenta de Twitter.