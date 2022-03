Kerem Bürsin, actor protagonista de la serie turca "Love is in the air", que se emite actualmente en España, se ha dado un baño de multitudes estos días en el Festival de cine de Málaga, hasta donde han llegado autobuses, en viajes organizados en las redes, con cientos de fans que querían verle.

"Es un absoluto honor estar en Málaga, para mí es enorme que los españoles me reconozcan, de cualquier manera", afirma Bürsin en una entrevista con Efe, aunque de inmediato confiesa que "en la vida" se va a acostumbrar a "esto". "Cuando estoy en casa, o estoy trabajando, no pienso en ello, soy una persona normal", asegura.