Kevin Costner vuelve al cine para reescribir la historia: en este caso, la de los agentes que acabaron con Bonnie & Clyde, protagonistas del filme homónimo de 1967 que les "romantizó" en detrimento de sus captores, cuya memoria quiere restaurar en "Emboscada final" (The Highwaymen): "Los chicos eran unos asesinos", dice el actor y director estadounidense.

"Cuando vi 'Bonnie & Clyde', a los 13 o 14 años, me gustó mucho; tardé un tiempo en entender que sus dos protagonistas no eran héroes, sino asesinos. No pensamos mucho en las vidas que quitaron, en sus familias", ha relatado este lunes en una entrevista con Efe Costner, que por la noche asistirá en un cine de Madrid a la "premiere".