El escritor vasco Kirmen Uribe (Ondarroa-Bizkaia, 1970), que ha trabajado en su última novela en Nueva York, defiende la idea de salir del entorno propio para crecer como escritor: "Irte de tu país te ayuda a tener otra visión; a ver más tranquila y objetivamente lo que ha pasado y, con el tiempo, a reencontrarte con tu propio pasado".

"Si Velázquez no hubiera ido a Roma, no hubiera pintado las Meninas; si Joyce no hubiera ido a París, no habría escrito Ulises", apostilla.