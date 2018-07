La mítica banda estadounidense de hard rock "Kiss", durante el último concierto del Rock Fest ofrecido esta noche en el parque de Can Zam, en Santa Coloma de Gramanet (Barcelona). EFE/Andreu Dalmau

El cantante y bajista de la banda de hard rock "Kiss", Gene Simmons, durante el último concierto del Rock Fest ofrecido esta noche en el parque de Can Zam, en Santa Coloma de Gramanet (Barcelona). EFE/Andreu Dalmau

El guitarrista de la banda estadounidense de hard rock "Kiss", Paul Stanley, durante el último concierto del Rock Fest ofrecido esta noche en el parque de Can Zam, en Santa Coloma de Gramanet (Barcelona). EFE/Andreu Dalmau

Tras más de 45 años de trayectoria, Kiss continúa demostrando por qué es la banda de 'hard rock' más exitosa de todos los tiempos y así lo ha dejado claro esta noche en el Rock Fest de Barcelona, donde ha desatado toda la contundencia de su espectáculo por más de 2 horas.

La agrupación formada en Estados Unidos a principios de 1973 por el bajista Gene Simmons y el cantante Paul Stanley ha complacido a sus seguidores más fieles con un repertorio en el que han dejado caer ,desde el primer momento y hasta el final, grandes éxitos, como "I Love it Loud", "Deuce" y "Shout it out Loud".