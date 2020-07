Debido a la crisis sanitaria del coronavirus la banda de rock "Kiss" ha reprogramado su gira europea "The End of the Road World Tour" y ha incluido un concierto en Barcelona para el 3 de julio de 2021, y Madrid al día siguiente.

Según ha informado hoy la organización de la gira, tras tener que cancelar todas las fechas anunciadas y programadas desde un principio para el mes de julio de este año,"Kiss" ha reprogramado fechas y ha ampliado sus conciertos en Europa 2021.