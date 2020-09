Fotografía promocional cedida por Imagine It Media del cantante puertorriqueño Kris Floyd, quien este jueves lanzó su nuevo sencillo, "Cero". EFE /Imagine It Media /

El puertorriqueño Kris Floyd, quien este jueves lanzó su nuevo sencillo, "Cero", dijo a Efe mantenerse "puro y positivo" para consagrarse exitosamente como otros integrantes de la nueva camada de artistas urbanos, pero guiado de la mano del productor Tainy y su equipo de trabajo, NEON16.

Y esa gran oportunidad de Christopher Ramos, nombre verdadero de este artista de 27 años, de mantenerse exitoso en el género urbano recayó cuando Tainy y NEON16 lo incluyeron en su EP (Extended Play) "The Kids That Grew Up On Reggaeton", un álbum de siete canciones y donde aparecen Lennox, Justin Quiles, Sean Paul, entre otros.