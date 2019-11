Explícito es lo que expresa clara y determinadamente algo y adjetivando a "sexo" significa que no hay trampa ni cartón en su genitalidad, lo que ocurre en "Kultur", una propuesta "antiteatral" porque lo que ocurre en escena no solo no es fingido sino que carece de cualquier "poética o abstracción".

Durante quince de los sesenta minutos que dura la obra, los actores porno Sylvan y Jane Jones practican, desnudos, felación, penetración y cunilingus ante los espectadores y las cámaras con las que graban un pretendido "casting" para una película para adultos.