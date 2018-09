La 63ª Semana Internacional de Cine de Valladolid, que comienza el 20 de octubre, conmemorará los 50 años del Mayo del 68, las revueltas que sacudieron Francia y cuyos protagonistas buscaban cambiar el mundo, con dos documentales franceses que ilustran el movimiento,

Se trata, según ha explicado hoy el festival a través de un comunicado, de "Mai 68, la belle ouvrage", de Jean-Luc Magneron, realizado en 1969, y "La traversée (On the Road in France)", dirigido por Romain Goupil en 2018; el primero rodado al calor de los acontecimiento y el segundo con el análisis de lo ocurrido desde la perspectiva de cinco dédadas.