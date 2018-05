La actriz Belén López estrena el próximo día 25 su primer proyecto discográfico, "Desconcierto", un trabajo en el que ha dejado aflorar a la cantante que lleva dentro porque ya no le dejaba vivir tranquila.

"Si se hubiera callado la voz que gritaba dentro de mí, hubiera seguido tranquila, trabajando como actriz, pero no me dejaba, me daba patadas en el estómago y no dormía tranquila, lo tenía que sacar adelante", se sincera la sevillana (1970) en una entrevista con Efe.