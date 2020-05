31 may. 2020

EFE Madrid 31 may. 2020

Hay un antes y un después en la carrera de Carol Rovira tras dar vida en "#Luimelia" y "Amar es para siempre" a Amelia, "un personaje lleno de luz" que, cuenta a Efe, ilumina su camino y le alienta a no rendirse: "Quiero tener más retos como Amelia, que no se me muera la pasión por mi profesión".

Encontrar el aliento o la motivación para seguir adelante con un proyecto, un sueño o una profesión en la que has apostado todas tus cartas no es tarea sencilla y, mucho menos, algo que se consiga de la noche a la mañana. Sin embargo, hay ocasiones en las que una "luz" aparece en el camino y lo ilumina de tal forma que el futuro se convierte en un reto por el que merece la pena luchar.