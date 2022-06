La actriz Hunter Schafer, conocida por su papel de Jules en la serie "Euphoria", formará parte del reparto de "The Hunger Games: The Ballad of Songbirds and Snakes" (Los juegos del hambre: Balada de pájaros cantores y serpientes), informó este miércoles Lionsgate, productora y distribuidora de la franquicia.

En esta precuela, Schafer interpretará a Tigris Snow, la prima y mano derecha de Coriolanus Snow (interpretado por Tom Blyth), personaje en cuya historia se centrará esta nueva entrega de "The Hunger Games" (Los juegos del hambre).