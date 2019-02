La actriz coprotagonista de la película "María, reina de Escocia", Margot Robbie, confiesa a Efe que el hecho de no tener "nada en común" con una reina en su vida real le llevó a rechazar el papel de Isabel I de Inglaterra cuando se lo ofrecieron.

"Dudé mucho al principio. Tenía miedo de no ser digna de representar a una reina, no me veía a mí misma como tal, y no sabía ni siquiera por dónde empezar a construir el personaje", cuenta la estrella en Londres.