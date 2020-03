La crisis del coronavirus hace más urgente que nunca la vigilancia frente a los bulos o noticias falsas. Analizar su impacto y aprender a desarticularlos es uno de los objetivos del documental "Posverdad: desinformación y coste de las fake news" que estrena este viernes HBO.

Dirigido por Andrew Rossi ("Page one: un año en The New York Times") y con Brian Stelter de CNN como productor ejecutivo, el documental pone el foco en diversos incidentes ocurridos en Estados Unidos en los últimos cinco años y en no repetir errores de cara a las presidenciales de noviembre de 2020.