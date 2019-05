La restauradora Almudena Sánchez (2d); el director del Museo del Prado, Miguel Falomir (i); la directora ejecutiva de American Friends of the Prado Museum, Christina Simmons (i), y la presidenta de Friends of Florence, Simonetta Brandolini (d), posan junto a "La Anunciación" de Fra Angelico, una obra que ha sufrido un largo proceso de restauración con el que ha recuperado su luminosidad original y que se ha presentado hoy en el Museo del Prado. EFE