La artista japonesa Chiharu Shiota presentó hoy en la fundación Sorigué de Cervera (Lleida), su primera instalación permanente en España , "In the beginning was...". EFE/ Ramón Gabriel

La artista japonesa Chiharu Shiota (I) junto a la directora de la Fundación Sorigué de Cervera Foundation, Ana Valles, durante la presentación de su instalación permanente "In the Beginning was...". EFE/ Ramon Gabriel