La artista iraní Nairy Baghramian expone en Madrid su obra escultórica "Breathing Spell (Un respiro)", un conjunto de piezas unidas a la estructura, la fachada y los elementos menos significativos del Palacio de Cristal del parque del Retiro, para "llamar la atención y provocar una reflexión social".

"El compromiso político del arte me viene a través de la escultura. Me atraía investigar esta sociedad que no lucha, ni siquiera en unas circunstancias políticas como las actuales, no tenía sentido para mi, así que decidí hacer estas obras", ha dicho la artista en declaraciones a Efe.