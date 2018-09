La banda londinense de rock alternativo Wolf Alice, liderada por la cantante y guitarrista Ellie Rowsell, se llevó hoy el premio Mercury de la música británica por su álbum "Visions Of A Life" (2017), su segundo disco.

El cuarteto, que en 2015 publicó su primer trabajo -"My Love Is Cool"-, se impuso a grupos consagrados como Arctic Monkeys, nominados por "Tranquility Base Hotel and Casino", Florence And The Machine ("High As Hope") y Noel Gallagher's High Flying Birds ("Who Built The Moon?").