La banda irlandesa The Script ofrecerá un concierto de grandes éxitos el 18 de marzo de 2022 en la sala La Riviera de Madrid, según ha anunciado este martes la promotora del mismo.

Responsables de "hits" como "The Man Who Can't Be Moved" o "Superheroes", el grupo comandado por Danny O'Donoghue no actúa en España desde 2018.