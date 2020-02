El filme brasileño "Meu nome é Bagdá" ("My Name Is Baghdad", "Mi nombre es Bagdad"), de Caru Alves de Souza, fue distinguido hoy en la Berlinale con el Gran Premio del jurado internacional al mejor largometraje en la entrega de galardones de Generation14plus, sección del festival dedicada al público juvenil.

"Coincidimos de forma unánime en la elección de la película ganadora, un extraordinario pedazo de libertad, repleto de maravillosas amistades, música, movimiento y solidaridad vivida", señaló el gran jurado, integrado por el cineasta iraní Abbas Amini, la sudafricana Jenna Bass, y la india Rima Das.