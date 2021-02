La cantante británica Bonnie Tyler regresará en agosto al escenario del festival de música Starlite de Marbella (Málaga), donde presentará su último trabajo, “Between The Earth And The Stars”.

La intérprete de “Holding Out for a Hero” o “It's a Heartache”, dos de sus temas más conocidos, actuará el 14 de agosto en la que será la décima edición del certamen y también la más larga, ya que comenzará a mediados de junio y se extenderá durante tres meses.