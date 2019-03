El escritor estadounidense Don Winslow anunció este jueves en su perfil oficial de Twitter que la cadena FX llevará a la televisión sus exitosas novelas sobre el narcotráfico.

"Estoy muy emocionado de compartir estas noticias con ustedes. (Los derechos de) 'The Border', 'The Cartel' y 'The Power of the Dog' han sido adquiridos por FX Network para una serie épica de televisión que empezará a producirse pronto", señaló el novelista.