Como ya es tradición, la Cadena SER emite el 25 de diciembre a las 12 de la mañana su cuento de Navidad: en esta ocasión, una versión de "El amor en los tiempos del cólera" de Gabriel García Márquez y con el que se pretende hacer un homenaje a las personas mayores que "tan afectadas" han estado este "fatídico" año.

"Me parece muy oportuno este homenaje que van a hacer a los mayores. La pandemia está poniendo en evidencia el descuido que se está dando a estas personas y que no lo merecen. Todo aquello que tenga que ver con el cuidado y el respeto a los mayores me parece que es de obligado cumplimiento", apostilla a EFE el actor José Sacristán, quien pone la voz a uno de los dos narradores.