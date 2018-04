Fotografía facilitada por la agencia Confianza Events, de la cantante Bebe, que presenta hoy en un concierto en Moscú su nuevo disco "Cambio de Piel". "Rusia siempre me ha tratado bien. Desde la primera vez que llamaron para que viniera fue una sorpresa increíble y maravillosa. No importa si tú entiendes o no, la música al final son emociones.", asegura la artista durante una entrevista con la Agencia Efe. EFE