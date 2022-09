La crisis de opiáceos es un creciente problema en EE. UU., agravado por la falta de atención médica primaria, una situación que repite lo que ocurrió con el sida en los ochenta. Esa es la tesis de Laura Poitras en su documental "All the Beauty and the Bloodshed", presentado este sábado en Venecia.

Un trabajo que compite por el León de Oro de la Mostra y que se centra en la figura de la fotógrafa Nan Goldin, que en los ochenta vio cómo muchos de sus amigos morían a causa del virus del sida y ahora vuelve a vivir el mismo drama por las sobredosis de opiáceos.