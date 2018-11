La comedia ecologista "Woman at war" ("Mujer en guerra"), coproducida por Islandia, Ucrania y Francia, y dirigida por Benedikt Erlingsson, se alzó hoy con el premio Lux de la Eurocámara, anunció el presidente de la institución, Antonio Tajani.

La cinta ganadora, con un excéntrica protagonista femenina a la que da vida Halldóra Geirharðsdóttir, se ha impuesto a las otras dos finalistas de esta edición, "The Other Side of Everything" ("El otro lado de todo"), de Mila Turajilic (Serbia, Francia y Catar) y "Styx", de Wolfang Fischer (Alemania y Austria).