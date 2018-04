Un momento del espectáculo 'The show must go on', del reconocido coreógrafo Jêrome Bel, que ha presentado hoy el director artístico de la Compañía Nacional de Danza (CND), José Carlos Martínez, en los Teatros del Canal de Madrid. EFE

Un momento del espectáculo 'The show must go on', del reconocido coreógrafo Jêrome Bel, que ha presentado hoy el director artístico de la Compañía Nacional de Danza (CND), José Carlos Martínez, en los Teatros del Canal de Madrid. EFE