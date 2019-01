Los problemas hay que evitar que se enquisten si uno no quiere que le provoquen una úlcera, y así La Cúpula y Norma, los dos buques insignia del cómic barcelonés han aceptado el ring que, literalmente, les ha ofrecido el festival BCNegra para acabar con unas supuestas "rencillas" que arrastraban desde hace años.

No obstante, la sangre no ha llegado al río, ya que los editores -que hoy no estaban para muchas llaves- han preferido ver cómo un grupo de luchadores de wrestling se han enfrentado por ellos en un ambiente más que festivo: el cuadrilátero que BCNegra ha instalado en la antigua fábrica Estrella Damm en el Eixample barcelonés.