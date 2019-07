Los miembros del grupo de hip hop estadounidense "The Black Eyed Peas" (i-d) Apl.de.ap, Taboo y wll.i.am, durante el concierto de la primera jornada de la décima edición del Festival Cruïlla ofrecido esta noche en Barcelona. EFE/Enric Fontcuberta

Los miembros del grupo de hip hop estadounidense "The Black Eyed Peas" (i-d) Taboo, Apl.de.ap y wll.i.am, durante el concierto de la primera jornada de la décima edición del Festival Cruïlla ofrecido esta noche en Barcelona. EFE

Percusión, "runnin', runnin'" y "let's get it started". Así han sonado los primeros compases del Cruïlla, que ha arrancado su décima edición con The Black Eyed Peas y una canción que ya era un 'hit' cuando nació el festival, pero que ha hecho saltar a los asistentes como si fuera 2004 otra vez.

El público barcelonés ha tenido que esperar casi una década -a la que se ha sumado otra media hora más de lo previsto por el retraso en el inicio del concierto- para volver a ver encima del escenario a la formación estadounidense. Con una notable ausencia, la mítica Fergie.