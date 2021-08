La película española 'El arte de volver', opera prima de Pedro Collantes, ha ganado el XIV Festival Internacional de Cine Islantilla Cineforum, obteniendo el premio Luna al Mejor Largometraje; mientras que el Mejor Cortometraje ha sido la producción sueca 'Alive', de Jimmy Olsson.

El Jurado Oficial ha querido también destacar el largometraje estadounidense titulado 'Where is my daughter?', de Gastón Yborra, y el corto español 'Antes de la erupción', de Roberto Pérez Toledo, mediante la concesión de sendas menciones especiales.