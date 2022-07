Fotograma cedido por Amazon Studios de una escena de la serie "The Lord Of The Rings: The Rings of Power" presentada este viernes en el Hall H de la Comic-Con, celebrada en San Diego, California (EE.UU.). EFE/Amazon Studios /

Cientos de personas asisten a la presentación de la serie "The Lord Of The Rings: The Rings of Power" en el Hall H de la Comic-Con, hoy en San Diego, California (EE.UU.). EFE/Javier Romualdo