La exposición "Saul Leiter: In search of Beauty", que reúne la obra iconográfica del que fuera precursor de la fotografía en color, ha sido seleccionada entre las diez mejores exposiciones de fotografía realizadas en Europa en 2018 según el periódico británico "The Guardian".

La exposición fue organizada por la Fundación Foto Colectania en Barcelona en colaboración con la Saul Leiter Foundation de Nueva York y comisariada por Roger Szmulewicz, ha informado esta fundación.