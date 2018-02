El músico Luca Leracitano interpreta la obra "Stop, repair, prepare: variations on 'Ode to Joy' for a prepared piano" (2008), como parte de la exposición "Allora & Calzadilla", que acoge la Fundació Tàpies, la primera muestra monográfica en España de la norteamericana Jennifer Allora y el cubano Guillermo Calzadilla, que ofrecen un conjunto de performances que juegan con la escultura, el sonido, el vídeo, la fotografía y la actuación en vivo, una selección de obras producidas entre 2005 y 2018. EFE