16 may. 2019

EFE Madrid 16 may. 2019

Las obras de 'María José con un vestido amarillo' I,II,III (año 1950) forman parte de la exposición "Matisse grabador. Obras de The Pierre and Tana Matisse Foundation", que cuenta con una cuidada selección de 63 grabados de la colección que el artista legó a su hijo. EFE

Presentación de la exposición "Matisse grabador. Obras de The Pierre and Tana Matisse Foundation", que cuenta con una cuidada selección de 63 grabados de la colección que el artista legó a su hijo. EFE

Celebrado universalmente como gran maestro del color, Matisse también dominaba las líneas y los contrastes en blanco y negro, y prueba de ello, los más de 829 grabados que produjo desde 1900 hasta su muerte en 1954, de los que 63 pueden verse a partir de mañana en la Fundación Canal.

Se trata de una colección de grabados que Matisse legó a su hijo, el marchante de arte Pierre Matisse. Organizada por la American Federation of Arts y The Pierre and Tana Matisse Foundation, la exposición pone el foco en la importancia que tuvo esta forma de expresión artística en el proceso creativo del pintor francés.