El grupo valenciano de pop-rock La Habitación Roja (LHR) prosigue mañana en Barcelona la gira de presentación de su último disco, "Memoria", que suspendieron por un trombo pulmonar de su cantante, Jorge Martí, en cuya vida se basa el recién estrenado documental "In the middle of Norway".

El quinteto, formado en l'Eliana (Valencia) en 1995, continúa la gira de presentación de "Memoria", un álbum producido por Paco Loco, mezclado por John Agnello, masterizado por Greg Calbi, con arreglos de cuerda de Chris Carmichael y que ha llegado a la fase final del Premio Ruido, que concede la Asociación Nacional de Periodistas Musicales, gracias a canciones como "Nuevos románticos", "Berlín", "Líneas en el cielo", "Estrella herida de muerte" o "Madrid".