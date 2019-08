Shannon Lee, hija del maestro del cine de acción y de las artes marciales Bruce Lee, criticó al director Quentin Tarantino por el retrato que hizo de su padre en la película "Once Upon a Time... in Hollywood".

En un artículo publicado este miércoles por Variety, Shannon Lee cuestionó que Tarantino sea realmente un seguidor de Bruce Lee y aseguró que "Once Upon a Time... in Hollywood" reincide en la discriminación que su padre sufrió a lo largo de su carrera.