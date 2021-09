Maixabel Lasa (c), viuda del político vasco asesinado por ETA Juan Maria Jauregui, junto a la cineasta Icíar Bollaín (i) y el consejero de Políticas Migratorias y Justicia del Gobierno de Navarra, Eduardo Santos (d), mantienen un coloquio con los reclusos al termino de la proyección de la película "Maixabel" en la prisión de Pamplona, este domingo. EFE/ Jesús Diges POOL

Maixabel Lasa (c), viuda del político vasco asesinado por ETA Juan Maria Jauregui, junto a la cineasta Icíar Bollaín (i) y el consejero de Políticas Migratorias y Justicia del Gobierno de Navarra, Eduardo Santos (d), al termino de la proyección de la película "Maixabel" en la prisión de Pamplona, este domingo. EFE/ Jesús Diges POOL

Las experiencias vividas por Maixabel Lasa, viuda del político vasco asesinado por ETA Juan María Jáuregui, han cautivado este domingo a los internos de la prisión de Pamplona, donde se ha proyectado la película que narra sus encuentros con los miembros del comando que atentó contra su marido.

Los reclusos, entre los que no había presos de ETA, que han decidido no asistir a este acto, han acogido con un fuerte aplauso el final de la película "Maixabel", la undécima de la cineasta Icíar Bollaín, y no han dudado, en un coloquio posterior, en calificar a la viuda de Jáuregui como "campeona" o "madre coraje".