Fotos de Tony McGeever y han sido cedidas por el espectáculo "A war of two halves". EFE

En 1914 el Heart of Midlothian vive su mejor temporada cuando estalla la Primera Guerra Mundial y trece de sus jugadores deciden alistarse. El espectáculo "A War of Two Halves" revive en el Festival Fringe este hecho histórico que marcó la trayectoria del equipo de fútbol edimburgués.

Basado en la verdadera historia del Batallón de George McCrae que combatió en Francia, "Una guerra de dos tiempos" relata el momento en que estos futbolistas, recreados por seis actores, deciden partir voluntariamente al frente dejando el Hearts, que entonces había ganado 19 de los 21 partidos disputados en la liga escocesa.