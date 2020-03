La ilustradora jerezana Ana Müshell recorre el universo poético y musical de Patti Smith (Chicago, 1946), su trayectoria vital, sus grandes referentes y su polifacética obra en el libro ilustrado "Patti Smith: She has the power", que sale a la venta el próximo 10 de marzo, editado por Lunwerg.

Poeta antes que roquera, heredera de la generación 'beat', icono feminista y madrina del punk, en su versión más humanista, Patti Smith es "un pozo sin fondo de creatividad", según la autora, que durante más de un año ha explorado toda su obra musical, literaria y fotográfica.