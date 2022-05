El artista José Antonio López Parreño, de nombre artístico "Rodorín", durante un encuentro con periodistas este sábado en el marco del Festival Internacional de Títeres de Segovia (Titirimundi). "Rodorín" ha afirmado durante este encuentro que "aquí en Segovia la gente tiene una cultura teatral que no la hay en cualquier sitio. Y no les puedes dar cualquier cosa". Las dos horas de abundante lluvia que han caído en la mañana de este sábado en Segovia no han empañado el espíritu de Titirimundi, que ha salido del paso con algunos cambios en los horarios, escenarios a cubierto improvisados o incluso algún espectáculo directamente bajo la lluvia. Ha sido posible gracias a la sed de teatro y juego del público segoviano, muchos niños pero también adultos que en muchos casos han crecido con el festival y que por ello tienen un paladar más exigente de lo que se puede apreciar en otras ciudades, según han observado varios de los titiriteros. EFE/ Pablo Martín