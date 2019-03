El único autorretrato de gran formato de la española Lita Cabellut da la bienvenida al público en su nueva muestra, "Transformación", en la Opera Gallery de Londres, como muestra de la transición que vive actualmente en su creación artística.

"Aunque la transformación que estoy experimentando todavía no tiene forma, a raíz de iniciar esta etapa de construcción y destrucción de mis obras, ha sido cuando realmente he empezado a sentirme libre y a entender el arte como algo que no se puede controlar", cuenta a Efe Cabellut, cuyo autorretrato ha titulado precisamente "Metamorfosis".