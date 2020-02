Películas de terror de culto que no han contado con estreno comercial en España, como "Girl on the third floor" o "ABC's of Death", serán rescatadas en una decena de salas gracias a la muestra itinerante "Cinema From Hell" que las proyectará en programas dobles.

La propuesta busca dar impulso a algunas de las cintas del cine de terror reciente que han contado con mejor acogida por parte de la crítica en su paso por diferentes festivales, pero que se han quedado fuera de las salas de exhibición de nuestro país.