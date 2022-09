La 74 edición de los Emmy no será recordada por las sorpresas en los premios de sus categorías principales pero tampoco por ninguna complicación de última hora, lo que, tras años descafeinados por la covid-19 y 6 meses después de la bofetada de Will Smith en los Óscar, no es algo baladí.

"Succession", "Ted Lasso" y "The White Lotus" aspiraban a triunfar en los apartados de mejor serie de drama, comedia y miniserie, respectivamente, y así lo hicieron.