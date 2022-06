Sin abandonar su “sello” propio pero saliéndose de su “zona de confort”, así ha enfrentado el cineasta Oriol Paulo “Los renglones torcidos de Dios”, su próxima película, que se estrenará el próximo 7 de octubre y cuyas primeras imágenes se han proyectado este miércoles en el festival “Lo que viene” de Tudela (Navarra).

“Aunque he intentado mantener el sello, entre comillas, sí que me he puesto en lugares un poco más incómodos no solo por el material de partida sino por decisión propia y por mi manera de abordar el proyecto y de cómo trabajar con los actores, sobre todo con Bárbara Lennie, que al final es la luz de la película”, ha contado el cineasta a Efe tras la proyección.