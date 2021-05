25 may. 2021

EFE Castellón 25 may. 2021

La obra del artista castellonense Juan Ripollés será la protagonista de una película de animación titulada "Planet Ripos", con un presupuesto de 5,5 millones de euros y que también será convertida después en un videojuego,

La película estará producida por Planet Ripos A.I.E. en coproducción oficial con China a través de la productora Beijing Ying Tian Pictures Co. LTD, la productora Canadiense H2V Distribution Inc. y la productora Catalana Turkana Films, según han informado fuentes del gabinete del artista.