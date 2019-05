La escritora omaní Jokha Alharthi fue galardonada este martes por su novela "Celestial Bodies" con el prestigioso premio literario británico Man Booker Internacional, que reconoce a la mejor obra de ficción del año traducida al inglés.

Alharthi, de 41 años, se impuso a otros cinco nominados, entre ellos el colombiano Juan Gabriel Vásquez, finalista con "The Shape Of The Ruins" y la chilena Alia Trabucco Zerán, que participaba con "The Remainder".