"The Many Saints of Newark", cinta que servirá como precuela de la emblemática serie "Los Soprano" (1999-2007), volvió este miércoles a retrasar su estreno, que ahora queda fijado para el 24 de septiembre.

La revista Variety informó hoy de este nuevo contratiempo para una película que ya en abril de 2020 había anunciado que su lanzamiento se retrasaría del 25 de septiembre de ese año al 12 de marzo de 2021 debido a la pandemia.