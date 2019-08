La futura plataforma de contenidos del gigante WarnerMedia, HBO Max, ha adquirido los derechos en exclusiva de la comedia "Let Them All Talk", que protagonizarán las actrices Meryl Streep y Gemma Chan, informó este lunes el diario "The Hollywood Reporter".

La nueva cinta será dirigida por Steven Soderbergh, quien ganó el Óscar a mejor director (2000) por "Traffic"; este año ya ha estrenado "High Flying Bird" en Netflix; y presentará "The Laundromat" en la próxima edición del Festival Internacional de Cine de Venecia.