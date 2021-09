La represión contra la prensa en Filipinas es el tema central de "On the Job: The missing 8", la película de Erik Matti estrenada hoy para cerrar la competición del 78º Festival de Venecia, que mañana asignará su León de Oro.

La cinta es "un híbrido" entre una historia de gángsters y de investigadores, explicó Matti en rueda de prensa, y gira en torno a cuestiones "políticas y muy serias", mezclando un tono desenfadado y a menudo irónico con una violencia cruda.